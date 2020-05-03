Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки, град и сели

В Кыргызстане 4-7 мая ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, на большей части временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

4 мая ночью в отдельных районах Иссык-Кульской области, 5-7 мая в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные. В отдельных предгорных и горных районах возможен град.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

Ожидается понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В период с 4 по 7 мая в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ожидаются подъемы уровней воды, в горных и предгорных районах селеопасно.