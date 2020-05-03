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Общество

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 3,5 миллиона человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 83 тысячи 244 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 427 тысяч 343 человека. Больше всего зараженных в США (1 миллион 132 тысячи 539), Испании (216 тысяч 582), Италии (209 тысяч 328), Великобритании (183,5 тысячи), Франции (168 тысяч 518) и Германии (164 тысячи 967).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1 миллион, за сутки показатель вырос на 39 тысяч 770 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 243 тысячи 829. За сутки число смертей выросло на 5 тысяч 166. В Италии скончались 28 тысяч 710 человек, Великобритании — 28 тысяч 131, Франции — 24 тысячи 729.

В Кыргызстане зарегистрировали 795 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 3 тысячи 857, Узбекистане — 2 тысячи 118, Таджикистане — 76, России — 124 тысячи 54.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151750/
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