Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 3,5 миллиона человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 83 тысячи 244 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 427 тысяч 343 человека. Больше всего зараженных в США (1 миллион 132 тысячи 539), Испании (216 тысяч 582), Италии (209 тысяч 328), Великобритании (183,5 тысячи), Франции (168 тысяч 518) и Германии (164 тысячи 967).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1 миллион, за сутки показатель вырос на 39 тысяч 770 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 795 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 3 тысячи 857, Узбекистане — 2 тысячи 118, Таджикистане — 76, России — 124 тысячи 54.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.