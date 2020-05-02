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Общество

Поверив ложной информации, мигранты направились к казахско-российской границе

В Оренбургскую область прибыли на своих машинах мигранты для пересечения казахско-российской границы. Видео скопления авто на границе опубликовали в социальной сети.

Представители диаспоры кыргызов в России просят не собираться в путь.

«В городе Бузулуке скопилось более 50 автомашин. Мигранты вынуждены ночевать на улице, в своих машинах. Они, поверив ложной информации об открытии границ, отправились в дорогу. Просим — не верьте. Оставайтесь на местах. Границы еще закрыты», — заявили они.

Отметим, что с конца марта в Оренбургской области РФ на границе с Казахстаном находятся 67 автомобилей и около 110 кыргызских граждан, которые ожидают открытия государственной границы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151736/
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