Поверив ложной информации, мигранты направились к казахско-российской границе

В Оренбургскую область прибыли на своих машинах мигранты для пересечения казахско-российской границы. Видео скопления авто на границе опубликовали в социальной сети.

Представители диаспоры кыргызов в России просят не собираться в путь.

«В городе Бузулуке скопилось более 50 автомашин. Мигранты вынуждены ночевать на улице, в своих машинах. Они, поверив ложной информации об открытии границ, отправились в дорогу. Просим — не верьте. Оставайтесь на местах. Границы еще закрыты», — заявили они.

Отметим, что с конца марта в Оренбургской области РФ на границе с Казахстаном находятся 67 автомобилей и около 110 кыргызских граждан, которые ожидают открытия государственной границы.