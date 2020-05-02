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Общество

Сезон маловодья. Премьер поручил запастись углем, мазутом и газом

Принятие всех необходимых мер в подготовке к осенне-зимнему периоду позволит бесперебойно обеспечивать население электроэнергией. Об этом на совещании с представителями энергетической отрасли в режиме видеоконференции сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что, несмотря на продолжающуюся борьбу с коронавирусной инфекцией, подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года должна начаться своевременно.

«В этом году, по прогнозам специалистов, маловодье. Объем воды в Токтогульском водохранилище к осени не будет превышать 15 миллиардов 600 миллионов кубометров. Это говорит о том, что нам нужно запастись необходимым количеством угля, как импортного, так и местного, мазута и газа. Но сразу хочу сказать, что вопросы о тарифе мы решили, цена за электроэнергию не будет повышаться и останется на прежнем уровне», — подчеркнул глава кабмина.

Он заметил, что по каждому вопросу необходимо тщательно подготовиться для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией и теплом.

«К примеру, сколько у нас счетчиков электроэнергии АСКУЭ? Руководители компаний не могут даже на вопрос ответить. Мы должны знать четкую цифру, сколько население потребляет электроэнергии в зависимости от погодных условий. Это нам поможет и в подсчетах потерь, и задолженности. Задача недавно созданного Кыргызского энергетического расчетного центра — иметь все данные по перетокам и потерям электроэнергии, составлению балансов, выполнению расчетов всех участников рынка. С учетом этих сведений необходимо эффективно использовать имеющиеся ресурсы, обеспечить прозрачность деятельности энергетических предприятий. Только тогда коррупционные риски сократятся до минимума», — добавил Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151729/
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