В Кыргызстане сегодня приняли эстафету Победы

Сегодня кыргызские пограничники приняли эстафету Победы от Казахстана. Об этом сообщили в Пограничной службе.

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По ее данным, международная акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 5 февраля сразу по двум направлениям — в городах Бресте и Мурманске, проходит вдоль внешних границ стран СНГ.

Участники пробега посетят​ памятные места в десяти государствах. Торжественная церемония приема кыргызскими пограничниками символа эстафеты Победы состоялась сегодня на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» на кыргызско-казахском участке государственной границы. «Эстафета является символическим напоминанием поколениям о мужестве и героизме воинов, которые ценой жизни отстояли свободу и независимость Отечества. Это память о наших отцах, дедах и матерях, которые совсем юными уходили на фронт защищать Родину», — отмечают в ведомстве.

Эстафета Победы пройдет со​ 2 по​ 7 мая в​ Бишкеке и Оше. 7 мая на КПП «Бордобо» пограничники Кыргызстана передадут символ эстафеты Победы пограничникам Таджикистана.