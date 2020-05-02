Группа Queen изменила свой хит We are the champions и посвятила его врачам

Участники группы Queen совместно с Адамом Ламбертом записали кавер-версию легендарного хита We are the champions. Музыканты посвятили ее медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Видео появилось на официальном youtube-канале Queen. Релизом ролика исполнители запустили сбор средств. В описании клипа говорится: «Queen + Adam Lambert создали и записали You Are The Champions удаленно во время карантина, находясь в Лондоне и Лос-Анджелесе. Все собранные средства передадут через Всемирную организацию здравоохранения на поддержку тех, кто на первой линии сражается с эпидемией COVID-19».

В текст песни We are the champions внесли небольшие изменения, и она превратилась в You are the champions. Клип начинается с кадров опустевших из-за эпидемии и карантинных мер городов, затем в нем появляются фото и фрагменты видеороликов с врачами и медсестрами, работающими в больницах в разных концах света.

Гитарист Queen Брайан Мэй, комментируя выход видео, заявил, что врачи и все те, кто продолжает работать на благо других в период пандемии, являются «нашими новыми чемпионами». Барабанщик Роджер Тэйлор добавил: «Будучи отцом дочери, оказавшейся в первых рядах в борьбе с вирусом, я прекрасно осознаю всю критическую важность того, что делается ежедневно для нашего спасения и спасения общества». Дочь Тэйлора работает врачом в одной из лондонских больниц.