В Америке автора книги «Как убить мужа» судят за убийство супруга

Американская писательница Нэнси Крэмптон-Брофи, которая является автором пособия «Как убить мужа», обвиняется в убийстве собственного супруга Дэна Брофи. Об этом пишет People.

По данным издания, мотивом преступления могла стать страховка в размере $1 миллиона. На днях в суде начались слушания по этому делу.

Отметим, что Нэнси Крэмптон-Брофи изначально проходила главным подозреваемым по делу об убийстве Дэна Брофи.

Фото People.com. Писательница Нэнси Крэмптон-Брофи и ее супруг Дэн Брофи

В ноябре 2011 года она написала рассказ-пособие «Как убить мужа». Дэн Брофи, работавший шеф-поваром, был убит 2 июня 2018-го выстрелом из огнестрельного оружия в кулинарном институте Орегона в Портленде. Подозреваемую задержали спустя три месяца.

По сведениям прокурора, в последние годы семейство испытывало финансовые проблемы. Дэн Брофи был единственным бенефициаром со страховой выплатой в размере $1 миллиона 150 тысяч. Кроме того, пара скопила капитал в размере $312 тысяч. По версии обвинения, Нэнси Крэмптон-Брофи в случае гибели мужа должна была получить все деньги. Она якобы намеревалась продать дом и отправиться в путешествие, но своей вины писательница не признает.