Кинофестивали мира организуют 10-дневный онлайн-показ

Крупнейшие кинофестивали мира проведут 10-дневный онлайн-показ фильмов в рамках фестиваля We Are One: A Global Film Festival. Об этом сообщил официальный канал проекта в Youtube.

По его данным, в показе примут участие около 20 крупнейших кинофестивалей, в том числе Каннский, Берлинский, Лондонский, в Карловых Варах, Нью-Йорке и другие.

Показ продлится с 29 мая по 7 июня. В рамках онлайн-фестиваля покажут игровые, документальные и короткометражные фильмы из программ мировых фестивалей. Расписание показов объявят позже.

Издание Deadline сообщило, что, согласно данным организаторов, программа будет включать показ новых фильмов и классики. Однако фильмов, запланированных на предстоящие фестивали 2020 года, скорее всего, в программе не будет из соображений защиты авторских прав.

Показ будет бесплатным, но зрители смогут делать пожертвования, которые пойдут в фонд ВОЗ по борьбе с коронавирусом.