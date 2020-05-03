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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 мая дождь. Температура воздуха ожидается +21 градус. День увеличился до 14 часов 12 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.09. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

В связи с введением режима чрезвычайного положения в городе действует комендантский час.

У кого намечается той

Азизбек Турсунбаев 

Родился 3 мая 1966 года в селе Кызыл-Ата Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992 года по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Эта дата выбрана в ознаменование Виндхукской декларации о содействии обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991-го на семинаре, организованном ЮНЕСКО и ООН в Виндхуке (Намибия).

Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и выражения мнений является основным правом, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151640/
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