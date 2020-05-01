Выходные не для всех. Отдельные госорганы и банки будут работать

Несмотря на объявленные заранее официальные выходные, отдельные госорганы будут работать. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что 2, 3 и 4 мая 2020 года установлены рабочими днями для отдельных государственных органов и учреждений, исполнительных органов местного самоуправления. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Оно направлено на принятие оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории Кыргызстана и обеспечения устойчивого функционирования других сфер экономики страны.

Руководителям госорганов и учреждений, исполнительных органов местного самоуправления поручено определить список работников (сотрудников), которые будут привлечены для работы в эти дни.

Одновременно с этим коммерческим банкам, осуществляющим обслуживание бюджетных учреждений, также рекомендовано объявить 2, 3 и 4 мая 2020 года рабочими днями.