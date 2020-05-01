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Общество

Из-за дождей уровень воды в реках страны значительно вырос

В связи с локальными дождями наблюдается подъем уровня воды в большинстве рек страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По его данным, на реках Тар и Яссы наблюдается резкий подъем на 22-35 сантиметров. Водность большинства рек повышенная. В некоторых местах она почти в три раза выше нормы. Более того, в 3,5-4 раза выше нормы водность рек Жети-Огуз, Ала-Арча, Чон-Кайынды, Беш-Таш и Нарын (верховье).

А вот пониженный сток, в 53-72 процента нормы, отмечен на реках Куршаб, Донгуз-Тоо, Зергер и Ак-Буура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151581/
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