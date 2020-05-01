Бишкекводоканал запускает единый кол-центр. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, горожане могут обращаться по номеру 1533.
«Проект запущен в тестовом режиме, поэтому прежние номера Бишкекводоканала также принимают звонки», — отметили в мэрии.
- центральная диспетчерская служба: 0312560320;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;
- по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.
Фотофакты можно прислать и на WhatsApp по номеру 0770838458.
Кроме того, на сайте предприятия www.bishkeksuukanal.kg (voda.link.kg) можно получить информацию о плановых отключениях, тарифах, передать показания приборов учета воды.
В муниципалитете добавили, что в рамках цифровизации городских служб Бишкекводоканал полностью перешел на электронный документооборот с Бишкекглавархитектурой через двухсторонний скоростной VPN-канал для выдачи технических условий.
«В рамках проекта «ГИС Водоканал» начата работа по внедрению геоинформационной системы для создания гео-базы (электронной базы) существующих водопроводных и канализационных сетей, сооружений (водозаборы и очистные сооружения)», — добавили в мэрии.