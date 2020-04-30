Электронная запись в школы продлена до 1 сентября

Электронная запись в первый класс продлена до 1 сентября. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

«Надеюсь, когда улучшится ситуация, у директоров школ будет возможность принять документы», — отметила она.

Напомним, в этом году система заработала еще в пяти городах Кыргызстана: Оше, Джалал-Абаде, Кызыл-Кие, Кара-Балте и Токмаке.

В Бишкеке в 2019-2020 учебном году проведено пилотирование проекта, 19 тысяч 126 детей приняты в первый класс онлайн. Прием заявок намеревались завершить 15 августа.