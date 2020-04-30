Кыргызский ансамбль танца «Ак-марал» вошел в топ-5 коллективов СНГ

Кыргызский государственный ансамбль танца «Ак-марал» вошел в пятерку лучших коллективов СНГ.

Туристический портал «ТурСтат» представил рейтинг лучших танцевальных ансамблей в странах Содружества по популярности у зрителей и трансляциям в интернете.

Список подготовлен к Международному дню танца, отмечаемому 29 апреля по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО.

В топ-5 лучших танцевальных ансамблей в СНГ входят Государственный академический ансамбль танца Беларуси, Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат», Государственный ансамбль танца Азербайджана, Государственный ансамбль танца Армении «Барекамутюн» и Кыргызский государственный ансамбль танца «Ак-марал».

Рейтинг представлен по результатам исследования популярности театров танца и предложений онлайн-трансляций.

В России на первом месте Московский государственный академический театр танца «Гжель».