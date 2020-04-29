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Общество

Бишкеку 142 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана

Столице Кыргызстана исполнилось 142 года. В этом году в связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия в честь Дня города отменили. И он прошел почти незамеченным. Представители городских властей на своих страницах в соцсетях поздравили бишкекчан со знаменательной датой.

Город основан в 1878-м. Пишпек — Фрунзе — Бишкек. Он продолжает меняться и расти.

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете столицу и сможете ли по архивным фотографиям узнать современный Бишкек.

Снимки предоставили администраторы страницы в Instagram «Бишкек — моя столица».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151453/
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