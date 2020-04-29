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Общество

До 11 мая отделения связи Бишкека не будут работать

С 29 апреля по 10 мая отделения связи Бишкекского почтамта госпредприятия «Кыргызпочтасы» будут закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Работа возобновится 11 мая. Напомним, что с 31 марта по 8 апреля отделения связи в зонах ЧП были закрыты до осуществления доставки социальных выплат. Решение принято Оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызстана.

С 9 апреля почта в зонах ЧП возобновила работу. На сегодня Бишкекский почтамт завершил работу по доставке пенсий и пособий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151435/
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