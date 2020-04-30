В Бишкеке 30 апреля дожди. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День увеличился до 14 часов 4 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.06. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

В связи с введением режима чрезвычайного положения в городе действует комендантский час.

У кого намечается той

Омурбек Бакиров

Родился 30 апреля 1978 года в селе Тоо-Моюн Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша (СДПК).

Памятные даты

Утверждена первая Конституция Киргизской АССР

30 апреля 1929 года Второй Всекиргизский съезд советов, рассмотрев окончательную редакцию проекта конституции, утвердил ее.

Документ принят на основе Конституции РСФСР. Она стала первой в истории конституционного развития Кыргызстана.

Международный день джаза

Джаз возник в конце XIX — начале XX века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющего расы и национальности и стирающего границы между людьми и государствами.

Празднуя Международный день джаза, ЮНЕСКО воздает должное уникальному музыкальному стилю, которым является джаз; повышает информированность международного сообщества, подчеркивая необходимость межкультурного диалога и взаимопонимания; укрепляет международное сотрудничество и связи в области джазовой музыки.