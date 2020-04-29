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Общество

Попытка не пустить в страну кыргызстанку с детьми-россиянами противозаконна

Омбудсмен Кыргызстана выступил в поддержку семьи Хачатурян, детей которых чиновники собирались депортировать в Россию. Об этом сообщили в представительстве акыйкатчи.

По его данным, к омбудсмену обратился муж Марины Хачатурян с просьбой о содействии в получении его супругой и их несовершеннолетними детьми разрешения на въезд в Кыргызстан. Мужчина рассказал, что его жена и двое несовершеннолетних детей вылетели авиарейсом из Бишкека в Челябинск для прохождения планового обследования сына в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.

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«28 апреля 2020 года в аэропорту «Манас» приземлился чартерный рейс из Екатеринбурга с вернувшимися на родину гражданами. Среди пассажиров была Марина Хачатурян с двумя несовершеннолетними детьми, которые являются гражданами России. Дети родились в Кыргызстане. У них есть кыргызские свидетельства о рождении. По прибытии в Кыргызстан им отказали во въезде в страну. Позже разрешили въезд матери, но решили депортировать несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Институт омбудсмена считает, что такими действиями нарушают права граждан Кыргызстана, предусмотренные национальным законодательством и Конвенцией о правах ребенка.

«По Конституции иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и исполняют обязанности наравне с гражданами Кыргызстана, кроме случаев, установленных законом или международным договором, участницей которого является КР. Согласно Кодексу о детях, каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Воспитание в семье признается приоритетным и соответствующим интересам ребенка и может быть прекращено только по основаниям, предусмотренным законодательством», — напомнили в институте омбудсмена.

Согласно Конвенции о правах ребенка, также ратифицированной Кыргызстаном, государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка.

Согласно распоряжению правительства КР от 17 марта 2020 года № 84-р, временное ограничение на въезд в Кыргызстан иностранцев и лиц без гражданства не распространяется на граждан иностранных государств и лиц без гражданства, являющихся членами семей граждан КР при условии документального подтверждения факта близких родственных связей — супруг (супруга), их родители, дети, бабушки, дедушки или имеющих постоянный вид на жительство КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151378/
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