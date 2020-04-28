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Общество

«Кровавая вода» в арыке. Госэкотехинспекция нашла нарушителя

В одном из жилмассивов бишкекчане сняли в арыке «кровавую воду». Госэкотехинспекция проверила и выявила местного нарушителя — мужчина зарезал лошадь, а отходы слил в арык. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

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По их данным, это произошло в жилом массиве «Ак-Босого», а не в Нижней Ала-Арче, как было заявлено ранее. «По словам мужчины, каждый год он отправляет лошадей пастись в горы, но в этом году из-за карантина этого сделать не удалось. Одна из лошадей стала неспокойной, ее пришлось зарезать, а кровь животного попала в арык», — сказали в Госэкотехинспекции.

пресс-службы Госэкотехинспекции
Фото пресс-службы Госэкотехинспекции. Арык в жилом массиве «Ак-Босого»

Сотрудники ведомства совместно с милицией составили акт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151367/
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