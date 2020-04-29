Дистанционное обучение. Интернатам подарили новые телевизоры и роутеры

Представительство ЮНИСЕФ в Кыргызстане предоставило интернатным учреждениям восемь современных телевизоров и 10 роутеров для дистанционного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

По ее данным, оборудование доставили в три интерната Чуйской области.

В ведомстве отметили, что в условиях чрезвычайной ситуации работают 5 детских учреждений интернатного типа. Из них 4 в Чуйской области и 1 — в Ошской. В них воспитывается 392 ребенка, из них 355 — школьного возраста.

Напомним, что с 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перешли на дистанционную форму обучения.