В городе Ош нуждающиеся получат продукты от благотворительного фонда

В Оше и одноименной области 1 тысяча семей получат помощь продуктами питания. Об этом сообщается на официальной странице мэрии южной столицы в Facebook.

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По ее данным, сегодня в Оше распределили гуманитарную помощь от одного из общественных благотворительных фондов. Отмечается, что в южной столице продукты доставят 300 семьям, в Ошской области — 700.

«Каждая получит по 4 килограмма муки, 3 килограмма макаронных изделий, 2 килограмма риса, 2 килограмма сахара, 2 килограмма гороха, 1 килограмм перловки и 2 литра подсолнечного масла», — добавили в муниципалитете.