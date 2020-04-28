23:11
USD 79.34
EUR 86.06
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош нуждающиеся получат продукты от благотворительного фонда

В Оше и одноименной области 1 тысяча семей получат помощь продуктами питания. Об этом сообщается на официальной странице мэрии южной столицы в Facebook.

Читайте по теме
Жительница Оша заявила, что партия выдает гумпомощь за свою. В мэрии отрицают

По ее данным, сегодня в Оше распределили гуманитарную помощь от одного из общественных благотворительных фондов. Отмечается, что в южной столице продукты доставят 300 семьям, в Ошской области — 700.

«Каждая получит по 4 килограмма муки, 3 килограмма макаронных изделий, 2 килограмма риса, 2 килограмма сахара, 2 килограмма гороха, 1 килограмм перловки и 2 литра подсолнечного масла», — добавили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151352/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Больше месяца не могут получить гумпомощь семьи в Свердловском районе Бишкека
В правительстве рассказали, сколько масок и защитных костюмов раздали медикам
Гумпомощь нуждающимся в разных странах. Чем отличаются продуктовые наборы
Кыргызстанцы в Москве недовольны маркой продуктов гумпомощи
В Ошской области запрещены мероприятия по случаю окончания школы
Простые кыргызстанцы, которые стали волонтерами. Как они помогают нуждающимся
Военнослужащие Кыргызстана получили гуманитарную помощь от Китая
В Кыргызстане 302 тысячи 312 нуждающихся семей получили помощь
Внимание, розыск! В Оше родственники ищут пропавшего 23-летнего парня
В Токмаке 3 тысячи нуждающихся семей получат гуманитарную помощь
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке после 30&nbsp;апреля могут заработать СТО и&nbsp;службы такси В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
В&nbsp;Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась
Бизнес
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Добру тоже нужна помощь и&nbsp;поддержка. Официальное заявление партии &laquo;Биримдик&raquo; Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»
Что делать, если у&nbsp;ребенка колики? Что делать, если у ребенка колики?
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам
28 апреля, вторник
22:48
Пентагон опубликовал видеозаписи неопознанных летающих объектов Пентагон опубликовал видеозаписи неопознанных летающих...
22:24
В Бишкеке горит индийское кафе
22:08
В городе Ош нуждающиеся получат продукты от благотворительного фонда
21:58
Экс-солист кыргызстанской группы MKD Анатолий Цой победил в проекте «Маска»
21:50
Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список