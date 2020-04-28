Правозащитники просят президента освободить из тюрем женщин и пожилых

Правозащитники просят президента освободить из тюрем тяжелобольных, женщин, людей с инвалидностью и пожилых старше 65 лет. Об этом 24.kg сообщила руководитель «Бир дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаилова.

По ее словам, запрет деятельности во время пандемии мониторинговых групп Национального центра по предупреждению пыток и института омбудсмена в закрытых учреждениях КР усугубил ситуацию с соблюдением прав человека, запрет на свободу передвижения адвокатов лишил уязвимых граждан доступа к своевременной защите.

«Многие страны прислушались к рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет разгрузить тюрьмы. Она предупредила, что в связи с распространением COVID-19 скученность в тюремных камерах может привести к катастрофическим последствиям. В Иране, например, освободили, по крайней мере, временно, около 100 тысяч человек — это 40 процентов всех заключенных. Индонезия решила дать свободу 30 тысячам узников, отбывающих срок за мелкие нарушения, включая потребление наркотиков», — сказала Толекан Исмаилова.

Она выражает надежду, что власти Кыргызстана тоже продемонстрируют приверженность правам человека, амнистируя в это священное для всех граждан время Рамазана заключенных с особыми нуждами, а также руководствуясь правилами Нельсона Манделы.