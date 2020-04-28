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Общество

В Кадамджае напали на активиста украинского сообщества. Подозреваемых не нашли

Нападавших на активиста украинского сообщества в Кыргызстане Александра Лушпая до сих пор не нашли. Об этом 24.kg сообщила его дочь.

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По ее словам, отец находится в реанимации. «Мы молимся, чтобы он пошел на поправку, у него высокий сахар и гипертония. Маме чудом удалось убежать, ее связали и душили. Надеюсь, что этих нелюдей найдут. Но пока сдвигов нет, идет следствие. Нам сказали, что отец будет восстанавливаться примерно один год, у него сильная травма ноги. Мы рады тому, что он остался жив. Надеемся на справедливость», — сказала дочь активиста.

Напомним, что в ночь на 24 апреля в селе Уч-Коргон Кадамджайского района напали на активиста украинского сообщества в Кыргызстане. Неизвестные в медицинских масках ворвались в дом, избили Александра Лушпая. Нападавшие требовали деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151336/
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