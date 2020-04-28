Равшану Джеенбекову, содержащемуся в СИЗО, запретили переписку с родственниками

Бывшему депутату Жогорку Кенеша Равшану Джеенбекову запретили вести переписку с членами семьи. Об этом сообщили его родственники.

Сам обвиняемый в организации беспорядков в Кой-Таше считает, что запрет на переписку ограничивает его права «с целью пресечения публикаций в СМИ, которые зачастую носят оппозиционный характер».

По словам Равшана Джеенбекова, администрация СИЗО-1 ужесточила контроль в отношении него.

«К примеру, мне запретили вести переписку с моими близкими родственниками, с которыми у меня уже более месяца нет возможности встретиться из-за ограничений, введенных приказом председателя ГСИН Мелиса Турганбаева. Это я расцениваю как моральное давление на меня», — цитирует фигуранта уголовного дела его адвокат Замир Жоошев.

Равшан Джеенбеков отмечает, что в международном праве подобные условия изоляции равносильны пыткам, жестоким, бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство видам обращения.