17:05
USD 79.60
EUR 86.37
RUB 1.07
Общество

Равшану Джеенбекову, содержащемуся в СИЗО, запретили переписку с родственниками

Бывшему депутату Жогорку Кенеша Равшану Джеенбекову запретили вести переписку с членами семьи. Об этом сообщили его родственники.

Сам обвиняемый в организации беспорядков в Кой-Таше считает, что запрет на переписку ограничивает его права «с целью пресечения публикаций в СМИ, которые зачастую носят оппозиционный характер».

По словам Равшана Джеенбекова, администрация СИЗО-1 ужесточила контроль в отношении него.

«К примеру, мне запретили вести переписку с моими близкими родственниками, с которыми у меня уже более месяца нет возможности встретиться из-за ограничений, введенных приказом председателя ГСИН Мелиса Турганбаева. Это я расцениваю как моральное давление на меня», — цитирует фигуранта уголовного дела его адвокат Замир Жоошев.

Равшан Джеенбеков отмечает, что в международном праве подобные условия изоляции равносильны пыткам, жестоким, бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство видам обращения.

«Суды идут, а наших адвокатов не пускают в СИЗО-1. Как нам тогда защищаться? Согласно законодательству нашей республики, право на получение адвокатской помощи не может ограничиваться. Однако председатель ГСИН своим приказом запретил нам встречаться с защитниками, а вывозить в суд, где есть угроза заразиться коронавирусом и занести в СИЗО, разрешает», — сказал он.

Экс-нардеп обратился к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с просьбой отреагировать на эти очевидные нарушения законодательства и дать юридическую оценку действиям руководства ГСИН и судей.

Напомним, что Равшан Джеенбеков является фигурантом уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Ему инкриминируются тяжкие и особо тяжкие статьи Уголовного кодекса.

Бывший парламентарий проходит как организатор массовых беспорядков, захвата заложников. Его также подозревают в покушении на попытку насильственного захвата власти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151335/
просмотров: 869
Версия для печати
Материалы по теме
По делу о событиях в Кой-Таше проходят 19 человек. Кто они и что им предъявили
Фарида Ниязова и Равшана Джеенбекова оставили под арестом до 9 апреля
У Равшана Джеенбекова больше нет претензий к сотрудникам ГСИН
В камере экс-депутата Равшана Джеенбекова нашли сотовые телефоны
Обыски и пытки. Равшан Джеенбеков пожаловался на погром в тюремной камере
В отношении Равшана Джеенбекова по событиям в Кой-Таше дали ложные показания
Дело Атамбаева. Равшана Джеенбекова оставили под стражей
В ГУВД Бишкека опровергли слова Равшана Джеенбекова о холодных камерах изолятора
Арестанты, как в холодильнике — это пытки. Омбудсмена просят посетить ИВС
Равшан Джеенбеков водворен в СИЗО-1. Его обвиняют в тяжких преступлениях
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
В&nbsp;Бишкеке после 30&nbsp;апреля могут заработать СТО и&nbsp;службы такси В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась
Бизнес
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Добру тоже нужна помощь и&nbsp;поддержка. Официальное заявление партии &laquo;Биримдик&raquo; Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»
Что делать, если у&nbsp;ребенка колики? Что делать, если у ребенка колики?
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам
28 апреля, вторник
16:37
Массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в ВОВ в Кыргызстане отменят Массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в ВОВ в Кы...
16:30
В Аламединском районе в арыке течет «кровавая вода»
16:28
Правозащитники просят президента освободить из тюрем женщин и пожилых
16:00
Пункт пропуска «Иркештам» закрывают на шесть дней
15:58
Равшану Джеенбекову, содержащемуся в СИЗО, запретили переписку с родственниками