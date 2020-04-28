В Кочкорском районе 116 фермеров получили кредиты

В Кочкорском районе Нарынской области 116 фермеров получили кредиты для сельскохозяйственной деятельности. Об этом на брифинге сообщил аким района Темирболот Абыкеев.

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По его словам, сейчас в районе проводят весенние полевые работы. «РСК Банк» и «Айыл Банк» предоставляют фермерам льготные кредиты под 10 процентов.

Кроме того, в рамках работ по озеленению в районе высадят 2 тысячи тополей.

Напомним, что в Кыргызстане фермерам выдано кредитов на сумму 556 миллионов 500 тысяч сомов. В настоящий момент в стране посевные работы ведутся полным ходом.