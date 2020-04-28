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Общество

ГСИН: Сапар Исаков не желает разговаривать со своим адвокатом

Во время личной беседы с сотрудниками ГСИН Сапар Исаков выразил нежелание встречаться и разговаривать со своим адвокатом Замиром Жоошевым. Об этом сообщили в Госслужбе исполнения наказаний.

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По их данным, бывший премьер-министр Сапар Исаков находится на карантине учреждения № 8 общего режима, Жанторо Сатыбалдиев – в ИК № 47 и Салайдин Авазов – в колонии № 27. «Карантин — отдельное помещение, где вновь прибывшие осужденные будут находиться 14 суток, где с ними работают медицинские работники, психологи и другие сотрудники учреждения, а также они наблюдаются у врачей, после чего их будут определять в отряды. После карантина осужденных могут посещать адвокаты», — рассказали в ведомстве.

В ГСИН подчеркнули, что в учреждениях пенитенциарной системы все осужденные отбывают срок наказания в равных условиях, отдельным осужденным, которые ранее занимали должности в разных госорганах, никаких привилегий не предоставляется.

Накануне адвокат Сапара Исакова Замир Жоошев сообщил, что его с коллегой Бакытбеком Автандил уулу не пустили в колонию № 8, чтобы увидеться с подзащитным. 

«Оказалось, что имеется приказ № 207 председателя ГСИН от 1 апреля 2020 года, которым введен запрет на встречу заключенных лиц с адвокатами/близкими родственниками в связи с пандемией COVID-19.

Этот приказ нарушает конституционное право граждан, пребывающих в исправительных учреждениях и СИЗО, на получение юридической помощи и на судебную защиту», – написал адвокат в соцсетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151320/
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