Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 69 тысяч 848. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 41 тысяча 517 человек. Больше всего зараженных в США (988 тысяч 197), Испании (229 тысяч 422), Италии (199 тысяч 414), Франции (165 тысяч 963), Германии (158 тысяч 758) и Великобритании (158 тысяч 348).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 900 тысяч, за сутки показатель вырос на 28 тысяч 131 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 708 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 2 тысячи 835, Узбекистане — 1 тысячу 904, России — 87 тысяч 147. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.