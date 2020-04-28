Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 69 тысяч 848. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 41 тысяча 517 человек. Больше всего зараженных в США (988 тысяч 197), Испании (229 тысяч 422), Италии (199 тысяч 414), Франции (165 тысяч 963), Германии (158 тысяч 758) и Великобритании (158 тысяч 348).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 900 тысяч, за сутки показатель вырос на 28 тысяч 131 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 211 тысяч 167. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 623. В Италии скончались 26 тысяч 977 человек, Испании — 23 тысячи 521, Франции — 23 тысячи 293.

В Кыргызстане зарегистрировали 708 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 2 тысячи 835, Узбекистане — 1 тысячу 904, России — 87 тысяч 147. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.