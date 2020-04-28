В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации (ЕНИ-2020), которая ежегодно проходит по инициативе европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает Минздрав.

По данным ведомства, цель ЕНИ — увеличение охвата вакцинацией, информирование родителей и опекунов, работников здравоохранения о важности иммунизации. «В условиях нынешней пандемии COVID-19 временно приостановили плановые профилактические прививки до стабилизации эпидситуации. За исключением вакцинации контактных лиц против кори и краснухи и вакцинации новорожденных детей, которая продолжается непрерывно в организациях родовспоможения», — сказали в ведомстве.

Во время ЕНИ работают мобильные бригады по иммунизации. Прививки против кори и краснухи делают гражданам из эпиднеблагополучных территорий. Кроме того, проводят плановую вакцинацию детей в местностях с низким охватом прививками.