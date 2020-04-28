Муниципалитет Бишкека продолжает строительство Парка здоровья

Муниципальные службы продолжают строительство Парка здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники Бишкекасфальтсервиса завершают установку тротуарных бордюров, ирригационных сетей, готовят основания под укладку брусчатки и асфальта под велодорожку.

«Завершено строительство санузлов и медпункта, начаты отделочные работы», — отметили в мэрии.

Бишкексвет устанавливает 30 бетонных оснований (тумб), роет траншеи и прокладывает кабели. На днях к озеленительным работам приступит команда МП «Бишкекзеленхоз».

Новый парк строится на месте бывшего Парка любви на проспекте Чингиза Айтматова.