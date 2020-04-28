09:28
USD 79.60
EUR 86.37
RUB 1.07
Общество

Муниципалитет Бишкека продолжает строительство Парка здоровья

Муниципальные службы продолжают строительство Парка здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники Бишкекасфальтсервиса завершают установку тротуарных бордюров, ирригационных сетей, готовят основания под укладку брусчатки и асфальта под велодорожку.

«Завершено строительство санузлов и медпункта, начаты отделочные работы», — отметили в мэрии.

Бишкексвет устанавливает 30 бетонных оснований (тумб), роет траншеи и прокладывает кабели. На днях к озеленительным работам приступит команда МП «Бишкекзеленхоз».

Новый парк строится на месте бывшего Парка любви на проспекте Чингиза Айтматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151270/
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
Детская и спортивная площадки появились в парке города Ош
Жители микрорайона «Тунгуч» просят сделать им зону отдыха. Место они нашли
Три парка и кольцевая велодорожка. Как благоустроят Бишкек в 2020 году
На месте обещанного парка в жилмассиве «Ала-Тоо» свалка строительного мусора
Сквер вместо автомобильной парковки появится в микрорайоне «Тунгуч»
В парке «Ынтымак» пасутся лошади. Жители недовольны
Сооронбай Жээнбеков предложил назвать новый парк в южной части Бишкека «Балалык»
В Бишкеке начали строить Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана
Бишкекчане за неделю посадили более 170 саженцев в новом парке
Мэрия обещает построить городской скейтдром
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
В&nbsp;Бишкеке после 30&nbsp;апреля могут заработать СТО и&nbsp;службы такси В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась
Бизнес
Что делать, если у&nbsp;ребенка колики? Что делать, если у ребенка колики?
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; получил кредит $4&nbsp;миллиона от&nbsp;FMO Банк «Бай Тушум» получил кредит $4 миллиона от FMO
Компания &laquo;АКНЕТ&raquo; оказала помощь жителям Бишкека и&nbsp;жилмассивов Компания «АКНЕТ» оказала помощь жителям Бишкека и жилмассивов
28 апреля, вторник
09:17
Сооронбай Шарипович, хочу домой. Кыргызстанцы в Москве запустили флешмоб Сооронбай Шарипович, хочу домой. Кыргызстанцы в Москве...
09:08
В Караколе трое мужчин изнасиловали девушку. Суд оправдал одного из них
08:40
Муниципалитет Бишкека продолжает строительство Парка здоровья
08:23
В Кыргызстане обещанные компенсации милиционерам так и не выплатили
08:16
Пьяный водитель во время комендантского часа в Бишкеке врезался в здание банка
27 апреля, понедельник
23:48
Facebook запускает сервис для видеоконференций Messenger Rooms
23:03
Комендатура просит православных не ездить на кладбища
22:43
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов остаются под домашним арестом