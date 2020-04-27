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Общество

Цифра дня. 307,1 миллиона сомов предусмотрено на льготные лекарства

Глава ФОМС Эльнура Боронбаева сегодня на брифинге сообщила, что по программе государственных гарантий предусмотрено льготное лекарственное обеспечение для больных по пяти социально значимым заболеваниям.

В этот список входят параноидная шизофрения, аффективные расстройства различного генеза, бронхиальная астма, онкологические заболевания в терминальной стадии, эпилепсия. Государство обязано помогать в лечении таких больных независимо от статуса застрахованности.

На 2020 год на льготное лекарственное обеспечение застрахованных граждан предусмотрено 307,1 миллиона сомов.

Всего за первый квартал 2020-го выписано 308 тысяч льготных рецептов и отпущено лекарств на сумму 115,9 миллиона сомов. Из общего количества выписанных льготных рецептов 35 процентов выдано пенсионерам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151248/
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