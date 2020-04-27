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Общество

Ветеран Второй мировой войны записал песню и возглавил хит-парад

Ветеран Второй мировой войны Том Мур, собиравший деньги для врачей в Великобритании, с музыкантом Майклом Боллом спел кавер на композицию You Never Never Walk Alone и возглавил хит-парад. Об этом пишет lenta.ru.

Мужчина стал старейшим артистом, когда‑либо оказывавшемся на вершине хит-парада.

В ролике, выложенном на YouTube Болл исполняет композицию, а 99-летний ветеран подпевает ему в Zoom. В видеоконференции к ним также присоединяются врачи, которым Мур помог.

Как сообщается, Том Мур за две недели до своего 100-летнего юбилея устроил благотворительный марафон на ходунках в своем саду. Изначально ветеран хотел собрать тысячу фунтов в качестве благодарности врачам за лечение его онкологического заболевания и перелома бедра. Однако после начала пандемии коронавируса его желание помочь национальной системе здравоохранения возросло.

В итоге Мура поддержали пожертвованиями более 800 тысяч человек, среди них был и принц Уильям. Сейчас общая сумма собранных средств приближается к 30 миллионам фунтов стерлингов (более 2,7 миллиарда рублей).

Том Мур — участник Второй мировой войны. Он служил в британской армии на территории Индии, а затем Бирмы (Мьянмы).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151219/
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