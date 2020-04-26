Представители диаспоры помогают посольству с дежурством в кол-центре

Представители кыргызской диаспоры помогают посольству Кыргызстана в России в кол-центре. Об этом сообщили представители диаспоры.
По их словам, гражданские активисты дежурят вместе с сотрудниками посольства.
«Центр работает круглосуточно, дежурят по шесть человек. Многие жалуется, что не могут дозвониться, но отвечаем на все звонки. Всю информацию можно уточнить здесь, и не верьте разным слухам», — отметила представитель пресс-службы дипмиссии Гулбарчын Байымбетова.
Всю необходимую консультацию в связи со сложившейся ситуацией можно получить в кол-центре посольства по следующим контактным номерам: