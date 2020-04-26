Представители диаспоры помогают посольству с дежурством в кол-центре

Представители кыргызской диаспоры помогают посольству Кыргызстана в России в кол-центре. Об этом сообщили представители диаспоры.

По их словам, гражданские активисты дежурят вместе с сотрудниками посольства.

«Центр работает круглосуточно, дежурят по шесть человек. Многие жалуется, что не могут дозвониться, но отвечаем на все звонки. Всю информацию можно уточнить здесь, и не верьте разным слухам», — отметила представитель пресс-службы дипмиссии Гулбарчын Байымбетова.

Всю необходимую консультацию в связи со сложившейся ситуацией можно получить в кол-центре посольства по следующим контактным номерам:

+74992374301; +74992374461; +79253874127 — мобильный (WhatsApp); +79253874597 — мобильный (WhatsApp).