Памятный знак «Дети войны» разработали в Кыргызстане

В преддверии юбилея Победы ассоциация «Славянская диаспора Джалал-Абадской области» и общественный фонд «Единство» разработали памятный знак «Дети войны». Об этом сообщили в ОФ.

По его данным, идею поддержали полномочное представительство правительства в Джалал-Абадской области, мэрия города. Знак планируется вручать тем, чье детство пришлось на военные годы.

Руководитель ассоциации Виктор Малюженко отметил, что параллельно с разработкой знака шла работа по поиску представителей этого поколения, уточнения биографических данных, составлены списки по Джалал-Абаду и области. «Заказаны и изготовлены памятные знаки, после окончания карантинных мероприятий мы планируем их вручение», — сказал он.

«Это поколение вместе с ветеранами, тружениками тыла — последние свидетели той страшной войны. Это те, кому сегодня уже за 70-80 лет, они нуждаются в нашей поддержке, добрых словах, признательности за их великий Подвиг. После завершения карантина совместно с администрацией области, мэрией города планируем открыть и «Аллею героев», чтобы увековечить память семи героев Советского Союза ветеранов ВОВ — уроженцев области, планируются и другие мероприятия», — сообщил руководитель ОФ «Единство» Олег Сернецкий.