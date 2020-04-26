Какие телеуроки для школьников запланированы на ближайшие дни. Расписание

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перешли на дистанционную форму обучения. Министерство образования предоставило общее расписание видеоуроков для воспитанников детских садов и учащихся средних школ на ближайшие дни.
1Дошкольное образование и начальная школа
Для воспитанников детсадов и учащихся начальной школы видеоуроки будут транслироваться на канале «Баластан».
2Средняя и старшая школа
Видеоуроки будут представлены на каналах «Илим Билим», «Пятый канал», «Пирамида» и «Санат».
Кроме того, видеоуроки можно смотреть на специально разработанном портале www.oku.edu.gov.kg.