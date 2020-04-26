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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В ближайшие две недели из ОАЭ вернутся 630 граждан Кыргызстана

Сегодня прибывает рейс Дубай — Бишкек со 180 гражданами Кыргызстана. Еще 450 человек прилетят рейсами, запланированными на 3 и 10 мая. Об этом сообщило Генконсульство КР в ОАЭ.

По его данным, дипмиссия ищет пути для приобретения билетов для соотечественников, которые остались без денег.

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«Мы работаем над удовлетворением поступающих просьб от граждан КР об оказании помощи по приобретению авиабилетов путем переговоров со спонсорами, благотворительными фондами и учреждениями ОАЭ. Создана специальная электронная почта jardam.uchak@gmail.com, куда обращаются граждане, присылают заявления, копии паспортов и виз», — отметили в консульстве.

На сегодня 15 граждан Кыргызстана в ОАЭ обеспечили временным жильем и питанием до вылета. На электронную почту с просьбой помочь питанием и жильем обратилось 33 гражданина КР.

В ОАЭ находятся на заработках около 3,5 тысячи кыргызстанцев. Правительство выделило 5 миллионов сомов для решения вопросов жилья и питания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151132/
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