В месяц Рамазан семь центров проводят бесплатный гемодиализ

В Кыргызстане в честь священного месяца Рамазан семь гемодиализных центров начали предоставлять услугу бесплатно для нуждающихся пациентов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Ассоциации пациентов на диализе Венера Ташманбетова.

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Отметим, что в очереди на получение процедуры за счет бюджета стоят как минимум 170 человек. Они вынуждены оплачивать услугу самостоятельно. Одна процедура стоит 4 тысячи 700 сомов. В месяц необходимо получить 12-13 сеансов.

Ранее Венера Ташманбетова сообщила, что как минимум пять пациентов скончались из-за того, что пропускали процедуры, не имея возможности их оплачивать.

С 1 января 2020 года государство взяло на себя оплату диализных услуг с хронической почечной недостаточностью пятой стадии. Пациенты получают гемодиализ в одинаковых условиях без сооплаты.