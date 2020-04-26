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Общество

Режим ЧП. Временно изменить порядок выплат пособий предложило Минтруда

Временные изменения механизмов предоставления социальной поддержки уязвимым слоям населения во время режимов чрезвычайной ситуации/положения предлагает Минтруда и соцразвития. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, из-за режимов чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения граждане, которые должны были подтвердить свой статус для дальнейшего получения государственных и социальных услуг, не смогли это сделать.

В ведомстве отметили, что речь о безработных, стоящих на учете, получателях государственных пособий, людях с инвалидностью.

В проекте постановления предлагают продлить сроки выплаты пособий до последнего числа месяца, следующего за месяцем отмены режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения, без истребования документов.

Кроме того, предлагают продлить и действие справок медико-социально экспертных комиссий, устанавливающих инвалидность, сроков очередного переосвидетельствования с дальнейшим зачетом пропущенного срока без изменения группы инвалидности, установленной на день прекращения действия справки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151129/
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