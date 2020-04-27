В Бишкеке 27 апреля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 13 часов 57 минут.
В столице разговление (ифтар) — в 20.02. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.
В связи с введением режима чрезвычайного положения в городе действует комендантский час.
У кого намечается той
Жусупбек ШариповРодился 27 апреля 1955 года в селе Кара-Кульджа. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана на Украине, в Республике Болгария, Республике Молдова и Румынии.
Манас Ниязов
Памятные даты
День рождения подгузников
27 апреля 1965 года в США запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble и по совместительству дедушка трех маленьких внуков.
Со времени изобретения памперсов технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают ее контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.
Люди, которые меняли мир
Родился Анарбек Бакаев
Родился 27 апреля (по другим данным, 26 апреля) 1950 года в поселке Ак-Тюз Кеминского района.
С 1981-го на партийной работе. С 20 апреля 1991 года — министр образования Киргизской ССР. С сентября того же года — председатель КГБ Киргизской ССР. После распада Союза — председатель ГКНБ (с мая 1996-го — министр национальной безопасности), член Госсовета при президенте КР.
Стал одним из первых реформаторов, положивших начало функциональным и структурным переменам в службе национальной безопасности суверенного Кыргызстана.
Умер после продолжительной комы 7 января 1998 года в Москве.