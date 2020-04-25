Жестокое избиение на Иссык-Куле. Двоих подозреваемых водворили в СИЗО

Двоих подозреваемых в избиении мужчины в селе Бостери водворили в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

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Уточняется, что обоих задержанных водворили в следственный изолятор на два месяца.

Из собственных источников 24.kg стало известно: задержанные признают, что присутствовали на месте происшествия. Однако, по их словам, они не участвовали в избиении потерпевшего.

Напомним, что 21 апреля односельчане жестоко избили мужчину. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Иссык-Кульской районной больницы. По факту возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчину били по голове.