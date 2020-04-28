Гумпомощь нуждающимся в разных странах. Чем отличаются продуктовые наборы

В Кыргызстане малообеспеченным и нуждающимся семьям 30 марта начали выдавать гуманитарную помощь. С продуктовыми наборами помогают представители Красного Полумесяца, подключились различные общественные фонды, компании и простые кыргызстанцы, которые неравнодушны к ситуации в стране.

Журналист 24.kg решил сравнить, как отличаются гуманитарные продуктовые наборы, которые раздают многодетным семьям, школьникам и пенсионерам в Кыргызстане, Казахстане, России, Польше и США.

1 Кыргызстан

Единого стандартного продуктового набора по всей стране нет, но, как правило, в него входят нескоропортящиеся продукты питания: сахар, крупы, растительное масло и макаронные изделия.

Фото Facebook. Продуктовый набор для жительницы Бишкека

Пакет выдается нуждающимся в зависимости от количества членов семьи. Но некоторые представители местного самоуправления ломают систему и выдают целый мешок муки матери-одиночке с одним ребенком, а небольшой продуктовый набор в семью, где растут пятеро детей.

Фото 24.kg. Мешок муки для матери-одиночки с одним ребенком

В Токмаке в продуктовую корзину вошли 3 килограмма лапши, 2 килограмма макаронных изделий, 3 литра растительного масла, 100-граммовая пачка чая, 25 килограммов муки и 3 килограмма сахара.

Фото Facebook/Мэрия города Токмак. Продуктовый набор нуждающимся в Токмаке

Развозят продукты и волонтеры. Их наборы отличаются от тех, что выделяет государство. Здесь нет стандартов, по возможности они добавляют в пайки мясные изделия, сгущенку, варенье. Не забывают и про граждан, которые нуждаются в лекарствах.

2 Казахстан

В каждой коробке находится около 30 килограммов продовольственной помощи. В нее входят продукты первой необходимости: крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло и чай.

Вместе с этим в набор включили медицинские маски. На каждую семью выделяют по 50 штук.

3 Россия

Продуктовые наборы в России отличаются в зависимости от того, к какой категории относится семья, пять или шесть дней в неделю учится ребенок. Как говорят россияне, больше всего с гумпомощью повезло Москве.

Например, каждые две недели ученики школ из многодетных семей получают по две коробки продуктов, куда включены 10 завтраков и обедов.

Фото Instagram/Роман Счастнев. Продуктовый набор для ученика 11-го класса Москвы

А вот в Санкт-Петербурге некоторым пенсионерам доставили совсем скудные продуктовые наборы. Кабачковую икру, тушенку, горох и овсянку.

Фото Instagram. Гумпомощь для пенсионера в Санкт-Петербурге

4 Польша

Сайт правительства Польши предлагает владельцам различных предприятий заполнить заявку на получение финансовой помощи для выплаты зарплат своим сотрудникам.

В основном адресную помощь здесь оказывают волонтеры. Например, в городе Кракове они делают объявления в социальных сетях о том, что готовы оказать поддержку нуждающимся. Собирают неплохие коробки с продуктами и мыломойкой.

5 США

Большинство взрослых американцев получает разовую выплату по $1 тысяче 200, некоторые — меньше. За каждого ребенка в возрасте до 16 лет — дополнительно $500. Федеральное правительство увеличило до $600 в неделю пособия по безработице на четыре ближайших месяца, а срок получения пособий будет продлен дополнительно на 13 недель.

Фото Twitter. Чек на $1 тысячу 200 от властей США

Американские студенты освобождаются от выплат по федеральным займам за учебу на протяжении шести месяцев (до 20 сентября), проценты на эти полгода отменены. Сбор просроченных студенческих ссуд и возмещение налогов также приостановлены.

В каждом штате работает множество неправительственных организаций, которые и в безвирусное время помогают всем слоям населения, которым эта помощь нужна.