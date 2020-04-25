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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 апреля: местами дожди

В Кыргызстане 26 апреля дожди возможны только в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +11, днем +27 градусов. 

В Чуйской области ожидается ночью +8, днем +27 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +11, днем до +29 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +23 градуса днем. Порывы ветра до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +5, днем +23 градуса. Порывы ветра до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +8, днем +27 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151091/
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