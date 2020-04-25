Мэрия Бишкека: Груз на рынке «Азиз» разгружался для передачи нуждающимся

Гуманитарный груз на рынке «Азиз» разгружался в контейнеры для расфасовки и передачи помощи нуждающимся. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека со ссылкой на Первомайский акимиат.
Складские помещения на рынке «Азиз» специализированно предназначены для хранения продуктов. Администрация базара предоставила их акимиату безвозмездно на весь период борьбы с коронавирусной инфекцией. По всему периметру рынка установлены камеры видеонаблюдения, по которым можно отследить весь процесс транспортировки и фасовки помощи для горожан.
«В первые дни карантина на этот рынок поступило 75 тонн муки, каждый день велись прямые эфиры с официальных аккаунтов столичного мунициалитета. По поручению правительства на МЧС возложены полномочия по доставке продуктов питания из Фонда государственных материальных резервов в складские помещения. Сейчас на складе есть 150 мешков сахара и продолжается расфасовка для раздачи по спискам малоимущим семьям и нуждающимся Первомайского района Бишкека. Все районные администрации мэрии продолжают развозить гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.