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Общество

Мэрия Бишкека: Груз на рынке «Азиз» разгружался для передачи нуждающимся

Гуманитарный груз на рынке «Азиз» разгружался в контейнеры для расфасовки и передачи помощи нуждающимся. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека со ссылкой на Первомайский акимиат.

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Складские помещения на рынке «Азиз» специализированно предназначены для хранения продуктов. Администрация базара предоставила их акимиату безвозмездно на весь период борьбы с коронавирусной инфекцией. По всему периметру рынка установлены камеры видеонаблюдения, по которым можно отследить весь процесс транспортировки и фасовки помощи для горожан.

«В первые дни карантина на этот рынок поступило 75 тонн муки, каждый день велись прямые эфиры с официальных аккаунтов столичного мунициалитета. По поручению правительства на МЧС возложены полномочия по доставке продуктов питания из Фонда государственных материальных резервов в складские помещения. Сейчас на складе есть 150 мешков сахара и продолжается расфасовка для раздачи по спискам малоимущим семьям и нуждающимся Первомайского района Бишкека. Все районные администрации мэрии продолжают развозить гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151081/
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