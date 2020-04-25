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Общество

Коронавирус в Кыргызстане. Энергетики меняют профессию для защиты ГЭС

Из-за необходимости защищать ГЭС энергетики Кыргызстана на время карантина меняют профессию. Об этом 24.kg рассказали в ОАО «Электрические станции».

Майрамбек Кожоев работает в энергетике вот уже 12 лет. Но распространение коронавируса заставило его сменить рабочую робу специалиста ГЭС на костюм дезинфектора. Сегодня он и его напарник — защитники Таш-Кумырской гидроэлектростанции.

Дважды в день с рюкзаком-канистрой он обходит территорию ГЭС, чтобы провести дезинфекционные работы. Обработка каждого метра рабочего пространства занимает немало времени и сил. Первая обработка производится рано утром, с 7.00. Вторая начинается в 14.00.

«Из рисков — постоянный контакт с опасными веществами. Ведь я должен максимально контролировать каждое свое действие, помнить, что от качества моей работы зависят здоровье всего коллектива и работа самой станции. Чтобы не навредить себе и другим, дезинфектор должен знать свои инструкции очень четко. Даже такой момент, как учет дезинфицирующего средства в рабочей документации, играет большую роль», — рассказал Майрамбек Кожоев.

Он напомнил, что ГЭС не может закрыться, как салон красоты или ресторан. Ведь станции должны обеспечивать бесперебойную выработку и подачу электроэнергии. Таш-Кумырская ГЭС сейчас работает круглосуточно, вырабатывая до 5 миллионов киловатт-часов электроэнергии в сутки.

«Каждая прибывающая смена проходит проверку медиков. Согласно правилам работы на ГЭС, дежурный персонал и до режима карантина проходил медицинскую проверку состояния здоровья. Работа на ГЭС требует максимальной концентрации внимания, хорошего самочувствия. Теперь же такая проверка усилилась обработкой дезинфицирующими веществами и другими мерами безопасности», — заметили в ОАО «Электрические станции».

Сам Майрамбек Кожоев хочет, чтобы республика поскорее прошла этап борьбы с коронавирусом. При этом он отмечает: все, что делает сейчас, в первую очередь направлено на собственную безопасность каждого.

«Я продолжу дезинфицировать ГЭС столько, сколько потребуется, а затем вернусь в свой обычный режим работы», — заключил специалист Таш-Кумырской ГЭС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151074/
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