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Общество

Посольство Кыргызстана в России получило 4 миллиона сомов. На что их потратят

В штаб при посольстве Кыргызстана в России на 25 апреля поступило 4 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Напомним, что всего кабмин решил выделить посольству 10 миллионов сомов. Эти деньги должны пойти на оказание финансовой и материальной помощи кыргызстанцам, которые остались в РФ и не могут вернуться домой.

«В соответствии с установленным правительством КР порядком помощь в виде выдачи наличных денежных средств не предусмотрена. Распределение финансовых средств будет рассматриваться специальной комиссией при посольстве с участием лидеров и активистов кыргызской диаспоры в Москве с учетом заявок определенной категории граждан. Выделенные 4 миллиона сомов будут направлены на оплату комнат в хостелах и обеспечение продуктами питания первой необходимости для остро нуждающейся категории лиц: инфицированные COVID-19, тяжелобольные, многодетные семьи, матери-одиночки, беременные», — подчеркнули в посольстве.

Всю необходимую консультацию в связи со сложившейся ситуацией можно получить в Call-центре посольства по следующим контактным номерам:

+74992374301;

+74992374461;

+79253874127 — мобильный (WhatsApp);

+79253874597 — мобильный (WhatsApp).

Посольство призвало граждан КР соблюдать санитарно-медицинские правила и порядок, установленный в России, следить за здоровьем, беречь себя и близких.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151065/
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