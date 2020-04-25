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Общество

Детские дома и интернаты обеспечены продуктами до конца июня

Детские дома и интернаты обеспечены продуктами до конца июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования, комментируя сообщения в СМИ, что в учреждениях нет продуктов.

«Воспитанники по-прежнему получают четырехразовое питание, а также фрукты и овощи. Проведение тендерных закупок осуществляется ежеквартально. Все интернатные учреждения провели их в марте и до 1 апреля получили продукты питания. На данный момент имеются запасы до конца июня», — сказали в ведомстве.

В Минобразования добавили, что в связи с чрезвычайным положением они разрешили закупку продуктов и товаров без проведения тендера, методом прямого заключения договора. Соответствующее письмо направлено во все учреждения 24 марта 2020 года.

«С 8 апреля в детских домах и интернатах организовано дистанционное обучение. Воспитатели, повара, медицинский и административный персонал работают в штатном режиме. Во внеурочное время для детей организовывают различные внеклассные мероприятия», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время в стране функционируют пять детских учреждений интернатного типа для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Общее число воспитанников — 392 ребенка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151034/
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