Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 апреля: ночью потеплеет

В Кыргызстане 25 апреля днем в Чуйской и Таласской областях возможны дожди с грозами. Ветер западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 14-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +12, днем +25 градусов. Вечером возможен слабый дождь.

В Чуйской области ожидается ночью +9, днем +25 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +11, днем до +29 градусов.

В Нарынской области +3 ночью и +23 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +5, днем +24 градуса.

В Таласской области температура ночью +8, днем +24 градуса.