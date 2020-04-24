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Общество

Минздрав рассказал, как не допустить повторной вспышки вируса после отмены ЧП

После отмены режима ЧП может произойти повторная вспышка коронавируса. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, карантинные условия и меры предосторожности необходимо сохранить и после отмены режима ЧП.

«Если люди не будут соблюдать санитарные требования, то все наши усилия пойдут насмарку. Может быть повторная вспышка. Поэтому нашим людям надо научиться строго придерживаться социальной дистанции, личной гигиены. В некоторых странах люди на улице ходят не больше двух человек и в общественных местах соблюдают дистанцию. Только так мы можем добиться результатов», — заявил он.

Нурболот Усенбаев отметил, что такие требования касаются и тех бизнес-структур, которые вернутся к работе поэтапно.

«Надо на рабочих местах создать безопасные условия. Почаще проветривать помещение и соблюдать другие требования», — сказал замминистра.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150967/
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