10:14
USD 80.38
EUR 86.46
RUB 1.08
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 26 апреля 1936 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 26 апреля 1936 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +0,2 градуса.

Самым жарким 26 апреля было в 1985-м, когда столбик термометра поднялся до отметки +32 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2012 года, когда средняя температура составила +17 градусов.

Самым холодным — апрель 1955-го. Тогда среднемесячная температура составила +8,6 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 26 апреля ночью в Бишкеке ожидаются дожди и грозы, сильный ветер, температура воздуха составит +11-13 градуса. Днем в столице солнечно, с небольшими порывами ветра. Воздух прогреется до +24-26 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150951/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным было 25 апреля 1999 года
Температурные рекорды. Самым холодным было 19 апреля 2008 года
Температурные рекорды. Самым холодным было 18 апреля 2008 года
Температурные рекорды. Самым холодным было 11 апреля 1979 года
Температурные рекорды. Самым холодным было 9 апреля 1960 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 29 марта 1962 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 28 марта 1962 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 22 марта 2018 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 21 марта 1971 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 15 марта 2008 года
Популярные новости
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в&nbsp;Бишкеке Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке после 30&nbsp;апреля могут заработать СТО и&nbsp;службы такси В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
В&nbsp;Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась
У&nbsp;кыргызстанцев, прибывших из&nbsp;Турции, обнаружили коронавирус У кыргызстанцев, прибывших из Турции, обнаружили коронавирус
Бизнес
Beeline запускает льготный тариф для студентов за&nbsp;195 сомов Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
Твое сердце бьется не&nbsp;только для тебя. Профилактика инфаркта&nbsp;&mdash; это важно! Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Как получить перевод Xoom (PayPal) в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;? Как получить перевод Xoom (PayPal) в «Бакай Банке»?
26 апреля, воскресенье
10:09
В Кыргызстане за сутки выявили 17 случаев коронавируса. Общее число — 682 В Кыргызстане за сутки выявили 17 случаев коронавируса....
10:06
Почти четверть сотрудников Центра госсанэпиднадзора Бишкека заболела COVID-19
10:02
В месяц Рамазан семь центров проводят бесплатный гемодиализ
09:45
Режим ЧП. Временно изменить порядок выплат пособий предложило Минтруда
09:40
В ближайшие две недели из ОАЭ вернутся 630 граждан Кыргызстана