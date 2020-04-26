Температурные рекорды. Самым холодным было 26 апреля 1936 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 26 апреля 1936 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +0,2 градуса.

Самым жарким 26 апреля было в 1985-м, когда столбик термометра поднялся до отметки +32 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2012 года, когда средняя температура составила +17 градусов.

Самым холодным — апрель 1955-го. Тогда среднемесячная температура составила +8,6 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 26 апреля ночью в Бишкеке ожидаются дожди и грозы, сильный ветер, температура воздуха составит +11-13 градуса. Днем в столице солнечно, с небольшими порывами ветра. Воздух прогреется до +24-26 градусов.