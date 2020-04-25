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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 25 апреля 1999 года

Самым холодным в Бишкеке было 25 апреля 1999 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +0,1 градуса.

Самым жарким 25 апреля было в 1968-м, когда столбик термометра поднялся до отметки +31,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2012 года, когда средняя температура составила +17 градусов.

Самым холодным — апрель 1955-го. Тогда среднемесячная температура составила +8,6 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 25 апреля в Бишкеке ночью осадков не ожидается, температура составит +12-14 градусов. А вот днем возможен дождь и гром, воздух прогреется до +23-25 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150950/
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