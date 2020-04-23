Дистанционное обучение. В Минобразования рассказали о выплатах зарплат

Зарплату работников всех образовательных организаций Кыргызстана сохранят. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

По ее данным, речь и об административном, техническом и младшим обслуживающем персонале.

В ведомстве напомнили, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 16 марта до 8 апреля 2020 года образовательные организации были направлены на удлиненные каникулы, а с 8 апреля 2020-го переведены на дистанционное обучение.

«В связи с тем, что заработная плата является единственным источником дохода для данных работников и их семей, всем сотрудникам образовательных организаций она будет сохранена и выплачена», — отметили в Минобразования.