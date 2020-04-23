19:47
USD 80.40
EUR 87.32
RUB 1.04
Общество

Дистанционное обучение. В Минобразования рассказали о выплатах зарплат

Зарплату работников всех образовательных организаций Кыргызстана сохранят. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

По ее данным, речь и об административном, техническом и младшим обслуживающем персонале.

В ведомстве напомнили, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 16 марта до 8 апреля 2020 года образовательные организации были направлены на удлиненные каникулы, а с 8 апреля 2020-го переведены на дистанционное обучение. 

«В связи с тем, что заработная плата является единственным источником дохода для данных работников и их семей, всем сотрудникам образовательных организаций она будет сохранена и выплачена», — отметили в Минобразования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150938/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Министерству образования рекомендовали пересмотреть стоимость контракта в вузах
Дистанционное обучение. В Ошской области школьникам временно выдали телевизоры
В Кыргызстане расходы госучреждений на выплату зарплат составили 668 миллионов
Какие телеуроки для школьников запланированы на следующей неделе. Расписание
Выпускники школ должны приступить к учебе 1 мая, считает Наталья Никитенко
Какие телеуроки для школьников запланированы на ближайшие дни. Расписание
В Баткене малоимущие семьи получили телевизоры для дистанционного обучения
Для аттестации школьников Минобразования предложило провести тесты удаленно
Минобразования считает начало дистанционного обучения хорошим
В Минобразования объяснили, как будут учитывать четвертую четверть
Популярные новости
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в&nbsp;Бишкеке Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
Стала известна стоимость анализов на&nbsp;COVID-19&nbsp;в частной лаборатории Стала известна стоимость анализов на COVID-19 в частной лаборатории
Мигранты из&nbsp;Кыргызстана за&nbsp;месяц построили в&nbsp;Подмосковье инфекционную больницу Мигранты из Кыргызстана за месяц построили в Подмосковье инфекционную больницу
Пик заболеваемости коронавирусом в&nbsp;Кыргызстане пройден? Ответ Минздрава Пик заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане пройден? Ответ Минздрава
Бизнес
Пройди онлайн-идентификацию в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получи 2&nbsp;Гб в&nbsp;подарок Пройди онлайн-идентификацию в приложении MegaPay и получи 2 Гб в подарок
Обвиняемые по&nbsp;делу &laquo;Акнета&raquo; просят Путина о&nbsp;справедливом разбирательстве Обвиняемые по делу «Акнета» просят Путина о справедливом разбирательстве
Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как
Анвар Абдраев: В&nbsp;кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего Анвар Абдраев: В кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего
23 апреля, четверг
19:42
Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в заседании Евразийского межправсовета Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в заседании Евр...
19:29
Адвокат упрекнул Министерство труда и социального развития в нарушении закона
19:28
Освобождение Батукаева. В суде допросили экс-замгенпрокурора Людмилу Усманову
19:14
Дистанционное обучение. В Минобразования рассказали о выплатах зарплат
19:01
Цифра дня. 48 процентов больных коронавирусом людей выписаны из больниц